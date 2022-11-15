В Белгородской области сообщили о троих погибших в результате обстрела
2022-11-15 23:01
Глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что в результате обстрела в Шебекино пострадали пять человек.
По информации министра, двое из них погибли на месте. Трое пострадавших были госпитализированы, двое находились в тяжелом состоянии.
Иконников рассказал, что спасти жизнь одного из них не удалось, 80-летняя женщина умерла.
Из оставшихся двоих пострадавших один находится в реанимации.
Опубликовано: Светлана Репина