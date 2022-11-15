Минобороны России официально заявило, что не имеет отношения к инциденту у поселка Пшеводув, где упали ракеты

Российское оборонное ведомство в своем официальном заявлении опровергает какую-либо причастность к инциденту в украинско-польском приграничье.

Заявления СМИ Польши о падении якобы «российских» ракет у села Пшеводув «является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки», заявили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что ВС России не наносили удары по целям «вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения».

Кроме того, в Минобороны конкретизировали, что обломки на представленных в СМИ фото не имеют отношения «к российским средствам поражения».