Минобороны России официально заявило, что не имеет отношения к инциденту у поселка Пшеводув, где упали ракеты
2022-11-15 23:05
Российское оборонное ведомство в своем официальном заявлении опровергает какую-либо причастность к инциденту в украинско-польском приграничье.
Заявления СМИ Польши о падении якобы «российских» ракет у села Пшеводув «является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки», заявили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что ВС России не наносили удары по целям «вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения».
Кроме того, в Минобороны конкретизировали, что обломки на представленных в СМИ фото не имеют отношения «к российским средствам поражения».
Опубликовано: Тарас Медведев