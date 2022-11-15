Белый Дом: США не могут подтвердить, что упавшие в Польше ракеты выпущены войсками РФ

В США не смогли подтвердить принадлежность упавших в Польше ракет к России.

В Соединенных Штатах Америки заявили, что на данный момент не могут обвинить Россию в ракетном обстреле Польше.

Так, в Белом доме сообщили, что Вашингтон берет время для полного анализа ситуации, дабы не делать поспешных выводов.

Также отмечается, что США хотят выдвинуть свою версию, опираясь на факты, а не на домыслы.

"США пока "берут время", чтобы понять, что произошло в Польше", - передает Госдепартамент страны.

Напомним, что в Польше неподалеку от границы с Украиной упали две ракеты. Варшава сразу же обвинила в попадании Россию.