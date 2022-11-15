Глава МАГАТЭ Гросси прокомментировал создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

APS
2022-11-15 23:22

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ продолжает работу с Россией и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Однако он отметил, что вопрос крайне сложный, выработать единую политическую волю для его решения непросто.

При этом Гросси не считает, что создание зоны безопасности вокруг атомной станции невозможно.

Ранее руководитель агентства рассказал, что обеспокоенность по поводу безопасности Запорожской АЭС растет.

Опубликовано: Светлана Репина