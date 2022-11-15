Госдеп США: Вашингтон пока не готов обсуждать военный ответ на падение ракет в Польше
2022-11-15 23:22
В США заявили, что готовы оказать помощь союзникам. При этом отметили недопустимость поспешных решений.
В Государственном департаменте Соединенных Штатов прокомментировали падение ракет на территории Польши.
Из заявления следует, что Вашингтон готов при необходимости прийти на помощь своим союзникам по альянсу НАТО.
Однако, отметили в ведомстве, США не хотят делать поспешных решений, поэтому берут время для анализа случившегося.
"США готовы "встать рядом" с союзниками по НАТО, но пока не хотят обсуждать гипотетические сценарии", - отметили в Госдепе.
Опубликовано: Николай Скира
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