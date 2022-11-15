Росавиация обещает, что российские авиакомпании не обанкротятся из-за санкций

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российские авиакомпании работают устойчиво и без риска банкротства.

По его словам, ни один из авиаперевозчиков не заявил о желании уйти с рынка.

Нерадько отметил, что его ведомство проводит мониторинг, чтобы убедиться в стабильности работы авиакомпаний.

Он также выразил уверенность в том, что государственная поддержка авиаперевозчиков будет продолжена.