Росавиация обещает, что российские авиакомпании не обанкротятся из-за санкций

APS
2022-11-15 23:31

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российские авиакомпании работают устойчиво и без риска банкротства.

По его словам, ни один из авиаперевозчиков не заявил о желании уйти с рынка. 

Нерадько отметил, что его ведомство проводит мониторинг, чтобы убедиться в стабильности работы авиакомпаний.

Он также выразил уверенность в том, что государственная поддержка авиаперевозчиков будет продолжена.

Опубликовано: Светлана Репина