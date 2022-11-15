Росавиация обещает, что российские авиакомпании не обанкротятся из-за санкций
2022-11-15 23:31
Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российские авиакомпании работают устойчиво и без риска банкротства.
По его словам, ни один из авиаперевозчиков не заявил о желании уйти с рынка.
Нерадько отметил, что его ведомство проводит мониторинг, чтобы убедиться в стабильности работы авиакомпаний.
Он также выразил уверенность в том, что государственная поддержка авиаперевозчиков будет продолжена.
Опубликовано: Светлана Репина
Моравецкий созвал заседание Совмина по безопасности из-за падения ракет в Польше
Спикером Палаты представителей США может стать республиканец Кевин Маккарти
ООН: Население Земли достигло 8 миллиардов человек
Ученые назвали самые полезные свойства огурцов
Politico: Госдеп США готовит основу для переговоров России и Украины