Наталия Орейро собирается сняться в российском кино о Новом годе
2022-11-15 23:34
Картина будет называться «Письмо Деду Морозу». Некоторые сцены фильма будут сняты в Великом Устюге.
Также в картине примут участие Надежда Михалкова и Дмитрий Назаров.
Киностудия им. Горького планирует снять большую новогоднюю сказку, которая покорит сердца взрослых и юных зрителей.
Латиноамериканская знаменитость уже внесла в свой плотный график съемки в картине.
Фильм будет сочетать художественные сцены и анимацию. Его выход на большие экраны запланирован на 2025 год.
К слову, Наталия Орейро - гражданка России. Вместе с сыном она получила российские паспорта в посольстве РФ в Буэнос-Айресе в 2021 году.
Опубликовано: Наталья Павлова
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