Наталия Орейро собирается сняться в российском кино о Новом годе

Картина будет называться «Письмо Деду Морозу». Некоторые сцены фильма будут сняты в Великом Устюге.

Также в картине примут участие Надежда Михалкова и Дмитрий Назаров.

Киностудия им. Горького планирует снять большую новогоднюю сказку, которая покорит сердца взрослых и юных зрителей.

Латиноамериканская знаменитость уже внесла в свой плотный график съемки в картине.

Фильм будет сочетать художественные сцены и анимацию. Его выход на большие экраны запланирован на 2025 год.

К слову, Наталия Орейро - гражданка России. Вместе с сыном она получила российские паспорта в посольстве РФ в Буэнос-Айресе в 2021 году.