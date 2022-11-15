Зеленский заявил об ударе по коллективной безопасности и призвал НАТО действовать

APS
2022-11-15 23:36

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что падение ракет в Польше является существенной эскалацией.

Он выразил соболезнования Польше и предположил, что под ударом могут оказаться страны Балтии.

По словам Зеленского, речь идет об ударе по территории НАТО.

Украинский лидер назвал это российским ударом по коллективной безопасности и призывал НАТО действовать.

Опубликовано: Светлана Репина