Зеленский заявил об ударе по коллективной безопасности и призвал НАТО действовать
2022-11-15 23:36
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что падение ракет в Польше является существенной эскалацией.
Он выразил соболезнования Польше и предположил, что под ударом могут оказаться страны Балтии.
По словам Зеленского, речь идет об ударе по территории НАТО.
Украинский лидер назвал это российским ударом по коллективной безопасности и призывал НАТО действовать.
Опубликовано: Светлана Репина
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