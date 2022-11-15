Словакия заявила о готовности показать себя ответственным союзником Польши
2022-11-15 23:47
Премьер-министр Словакии Эдуад Хегер заявил, что его страна обеспокоена падением ракет в Польше.
Он отметил, что Словакия готова нести союзническую ответственность, а сам он находится в контакте с польским коллегой Матеушем Моравецким.
Хегер также поддерживает коммуникацию с главой Минобороны Словакии Ярославом Надем.
Он подчеркнул, что Словакия готова показать себя ответственным союзником Польши.
Опубликовано: Светлана Репина
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