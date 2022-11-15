Словакия заявила о готовности показать себя ответственным союзником Польши

Премьер-министр Словакии Эдуад Хегер заявил, что его страна обеспокоена падением ракет в Польше.

Он отметил, что Словакия готова нести союзническую ответственность, а сам он находится в контакте с польским коллегой Матеушем Моравецким.

Хегер также поддерживает коммуникацию с главой Минобороны Словакии Ярославом Надем.

Он подчеркнул, что Словакия готова показать себя ответственным союзником Польши.