Reuters: Байден попросил Конгресс предоставить Украине экстренную помощь на 37 млрд долларов
2022-11-15 23:52
Агентство Reuters сообщает, что президент США Джо Байден просит Конгресс выделить 37 млрд долларов на чрезвычайную помощь Украине.
Этот запрос предстоит рассмотреть существующему составу Конгресса, где в обеих палатах лидерство принадлежит демократам.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил о том, что страна продолжит предоставлять военную помощь Украине.
Сообщалось также, что в США планируют модифицировать беспилотники для отправки украинским военным.
Опубликовано: Светлана Репина
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