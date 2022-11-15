Reuters: Байден попросил Конгресс предоставить Украине экстренную помощь на 37 млрд долларов

APS
2022-11-15 23:52

Агентство Reuters сообщает, что президент США Джо Байден просит Конгресс выделить 37 млрд долларов на чрезвычайную помощь Украине.

Этот запрос предстоит рассмотреть существующему составу Конгресса, где в обеих палатах лидерство принадлежит демократам.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил о том, что страна продолжит предоставлять военную помощь Украине.

Сообщалось также, что в США планируют модифицировать беспилотники для отправки украинским военным.

Опубликовано: Светлана Репина