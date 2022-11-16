Эксперты рассказали, как выбрать полезный хлеб

Специалисты по питанию обычно рекомендуют исключить из рациона хлебобулочные изделия, поскольку они негативно отражаются на фигуре, если съесть слишком много.

Кроме этого, при некоторых заболеваниях тоже придется отказаться от некоторых видов такой продукции.

Подробнее все объяснила диетолог Дарья Русакова.

«Цельнозерновой, бездрожжевой хлеб в разумных количествах полезен для организма», - цитирует медика «Вечерняя Москва».

Она заметила также, что в черном хлебе можно найти витамин В1, который полезен для сердца и нервной системы, но при этом в составе должна быть только ржаная мука.

Русакова подчеркнула, что в такой муке и цельном зерне есть полезные пищевые волокна, которые хорошо сказываются на работе кишечника и способны понизить уровень холестерина.

Однако такой продукт нельзя есть маленьким детям, а также тем мужчинам и женщинам, которые страдают от язвы и гастрита.

От белого хлеба надо отказаться из-за большого количества углеводов.

Что касается сочетаемости с другими продуктами, то прекрасно подходит молоко, кисломолочные продукты и супы. Также полезны при этом овощи, но с картофелем есть хлеб нельзя. Сочетания с мясом тоже придется забыть. Связано это с тем, что такая пища слишком тяжелая и легко спровоцирует изжогу.