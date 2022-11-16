Ученые назвали самые полезные свойства огурцов

Многие часто используют их в кулинарии, подают в качестве отдельной нарезки или добавляют в салаты. Кроме этого, многие делают зимние заготовки этих овощей, чтобы в холодный вечер достать банку ароматных и хрустящих огурчиков к столу.

Но мало кто знает о том, насколько эти овощи полезны для организма. В данном случае речь идет именно о свежих плодах.

Как стало известно, огурцы полезны при сахарном диабете. Если есть каждый день их, то можно снизить уровень сахара в крови.

Кроме этого, эти хрустящие зеленые овощи отлично удерживают водный баланс, но они также превосходно помогают устранить избыточную задержку воды. Если их есть, то можно избежать вздутия.

Однако это не все полезные свойства.

Надо учитывать, что в огурцах есть клетчатка, которая положительно сказывается на пищеварении, а также на некоторое время насыщает человека. Также это здоровая пища, которая помогает при снижении веса.