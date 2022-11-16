Исследователи рассказали, что можно увидеть на поверхности Венеры

Дни на этой планете напоминают пасмурные дни на Земле, а небо - всегда оранжевое либо желто-зеленое.

Такой цвет неба объясняется тем, что атмосфера на Венере сильно рассеивает свет.

Еще здесь постоянно дуют ветры, скорость которых на поверхности планеты невысока: всего 0,5 - 1,5 м/с.

Но поскольку "воздух" здесь имеет очень высокую плотность, ветер дует с таким же напором, как ветер на Земле силой в 4-10 м/с.

На Венере не обитает ничего живого. Но в ее небе, а конкретно в облаках, где температура и давление аналогичны земным, предположительно живут микробы.

Правда, только в том случае, если они способны выжить в концентрированной серной кислоте.