Исследователи рассказали, что можно увидеть на поверхности Венеры
2022-11-16 00:26
Дни на этой планете напоминают пасмурные дни на Земле, а небо - всегда оранжевое либо желто-зеленое.
Такой цвет неба объясняется тем, что атмосфера на Венере сильно рассеивает свет.
Еще здесь постоянно дуют ветры, скорость которых на поверхности планеты невысока: всего 0,5 - 1,5 м/с.
Но поскольку "воздух" здесь имеет очень высокую плотность, ветер дует с таким же напором, как ветер на Земле силой в 4-10 м/с.
На Венере не обитает ничего живого. Но в ее небе, а конкретно в облаках, где температура и давление аналогичны земным, предположительно живут микробы.
Правда, только в том случае, если они способны выжить в концентрированной серной кислоте.
Опубликовано: Наталья Павлова
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