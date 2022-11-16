Президенту Паралимпийского комитета РФ Рожкову отказали в получении визы в Германию
2022-11-16 00:26
Германия отказала в предоставлении визы главе российского Паралимпийского комитета.
Разрешение на въезд в страну было необходимо для участия в генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета.
В пресс-службе ПКР заявили, что такие действия являются беспрецедентными для страны, в которой находится штаб-квартира МПК.
Там также отметили, что Павел Рожков примет участие в генассамблее организации по видеосвязи.
Опубликовано: Светлана Репина
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Президенту Паралимпийского комитета РФ Рожкову отказали в получении визы в Германию
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