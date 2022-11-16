Президенту Паралимпийского комитета РФ Рожкову отказали в получении визы в Германию

Германия отказала в предоставлении визы главе российского Паралимпийского комитета.

Разрешение на въезд в страну было необходимо для участия в генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета.

В пресс-службе ПКР заявили, что такие действия являются беспрецедентными для страны, в которой находится штаб-квартира МПК.

Там также отметили, что Павел Рожков примет участие в генассамблее организации по видеосвязи.