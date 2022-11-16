Польша намерена обратиться в НАТО за консультациями после падения ракет
2022-11-16 00:31
ТАСС со ссылкой на собственный источник сообщает, что в ближайшее время Польша намерена обратиться в НАТО за консультациями по поводу инцидента с падением ракет.
По словам источника, в случае непреднамеренного попадания на территорию любой страны НАТО боеприпасов из соседних государств, находящихся в зоне конфликта, предусмотрена специальная процедура.
В частности, союзник обращается в Альянс и просит созвать экстренное заседание НАТО.
В деревне Пшеводу неподалеку от Люблина упали две ракеты, погибли два человека.
Опубликовано: Светлана Репина
Моравецкий созвал заседание Совмина по безопасности из-за падения ракет в Польше
Президенту Паралимпийского комитета РФ Рожкову отказали в получении визы в Германию
ООН: Население Земли достигло 8 миллиардов человек
Спикером Палаты представителей США может стать республиканец Кевин Маккарти
Politico: Госдеп США готовит основу для переговоров России и Украины