Польша намерена обратиться в НАТО за консультациями после падения ракет

APS
2022-11-16 00:31

ТАСС со ссылкой на собственный источник сообщает, что в ближайшее время Польша намерена обратиться в НАТО за консультациями по поводу инцидента с падением ракет.

По словам источника, в случае непреднамеренного попадания на территорию любой страны НАТО боеприпасов из соседних государств, находящихся в зоне конфликта, предусмотрена специальная процедура.

В частности, союзник обращается в Альянс и просит созвать экстренное заседание НАТО. 

В деревне Пшеводу неподалеку от Люблина упали две ракеты, погибли два человека.

Опубликовано: Светлана Репина