В Польше повышена боевая готовность в воинских частях
2022-11-16 00:41
Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, что власти страны приняли решение повысить боеготовность некоторых военных частей после падения ракет.
Он сообщил, что в сложившейся ситуации также решено повысить боевую готовность некоторых силовых структур.
Ранее сообщалось, что на территорию Польши в населенном пункте Пшеводув неподалеку от границы с Украиной упали две ракеты.
В результате погибло два человека. Польские СМИ объявили, что ракеты были российскими.
Опубликовано: Светлана Репина
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