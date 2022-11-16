В Польше повышена боевая готовность в воинских частях

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, что власти страны приняли решение повысить боеготовность некоторых военных частей после падения ракет.

Он сообщил, что в сложившейся ситуации также решено повысить боевую готовность некоторых силовых структур.

Ранее сообщалось, что на территорию Польши в населенном пункте Пшеводув неподалеку от границы с Украиной упали две ракеты.

В результате погибло два человека. Польские СМИ объявили, что ракеты были российскими.