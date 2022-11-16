Nike будет продавать виртуальную одежду и кроссовки

Известный спортивный бренд Nike готовится запустить онлайн-магазин .Swoosh. Там можно будет купить виртуальную обувь и одежду.

Пользователи смогут обменять покупки на реальные товары или использовать их для своих персонажей в видеоиграх.

В обмен на виртуальные вещи можно будет получить доступ на некоторые тематические мероприятия.

Ожидается, что магазин начнет работу 18 ноября, но первую коллекцию в нем предложат только в следующем году.