Nike будет продавать виртуальную одежду и кроссовки
2022-11-16 00:46
Известный спортивный бренд Nike готовится запустить онлайн-магазин .Swoosh. Там можно будет купить виртуальную обувь и одежду.
Пользователи смогут обменять покупки на реальные товары или использовать их для своих персонажей в видеоиграх.
В обмен на виртуальные вещи можно будет получить доступ на некоторые тематические мероприятия.
Ожидается, что магазин начнет работу 18 ноября, но первую коллекцию в нем предложат только в следующем году.
Опубликовано: Светлана Репина
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