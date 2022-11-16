Венгрия не видит необходимости предпринимать какие-либо шаги в связи с инцидентом в Польше
2022-11-16 01:04
Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки после заседания Совета безопасности страны заявил, что ясности по инциденту с падением ракет в Польше пока нет.
Он отметил, что сейчас необходимо получить от Польши информацию, которая прояснит данную ситуацию.
Салаи-Бобровницки сказал, что в Венгрии следят за развитием событий, но пока не видят необходимости предпринимать какие-либо шаги.
Он также подчеркнул, что Венгрия остается на связи с НАТО и со странами Европы.
Опубликовано: Светлана Репина
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