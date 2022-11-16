Венгрия не видит необходимости предпринимать какие-либо шаги в связи с инцидентом в Польше

Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки после заседания Совета безопасности страны заявил, что ясности по инциденту с падением ракет в Польше пока нет.

Он отметил, что сейчас необходимо получить от Польши информацию, которая прояснит данную ситуацию.

Салаи-Бобровницки сказал, что в Венгрии следят за развитием событий, но пока не видят необходимости предпринимать какие-либо шаги.

Он также подчеркнул, что Венгрия остается на связи с НАТО и со странами Европы.