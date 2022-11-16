Новое открытие: крысы умеют двигаться в такт музыке

Выявилась уникальная врожденная способность этих животных синхронизировать движения тела с музыкальными ритмами.

Ученые из Университета Токио выяснили, что кроме людей двигаться в такт музыкальным мелодиям способны еще и крысы.

Интересно, что и для людей, и для грызунов существует одинаковый оптимальный музыкальный темп, под который им удобно двигаться.

То есть мозг и тех, и других в данном случае работает одинаково.

Во время эксперимента, в котором участвовали 20 человек и 10 крыс, было выявлено, что те и другие дергают головой в такт одной и той же мелодии, как это делают участники рок-концертов.

Темп музыки был 132 удара в минуту, и чем быстрее она звучала, тем сложнее им было кивать головой в такт и тем медленнее становились их движения.

В результате эксперимента ученые сделали вывод, что 120-140 ударов в минуту - это та константа, которая "встроена" в мозг человека и крысы и на которую настроена слуховая кора, обрабатывающая звуковую информацию.

Проведенный эксперимент подтвердил, что животные могут реагировать на музыку так же, как люди, что раньше считалось неверным.