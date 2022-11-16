США хотят выяснить, было ли падение ракет в Польше преднамеренным или случайным
2022-11-16 01:28
Заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что для Соединенных Штатов важно выяснить, было ли падение ракет в Польше преднамеренным или случайным.
Он отметил, что США намерены прояснить этот вопрос, а затем определить дальнейшие шаги.
Ранее в Польше заявили, что на территории страны неподалеку от украинской границы упали две ракеты, из-за чего погибло два человека.
В Пентагоне заявили, что не располагают точной информацией о происхождении ракет и обстоятельствах инцидента.
Опубликовано: Светлана Репина
Моравецкий созвал заседание Совмина по безопасности из-за падения ракет в Польше
Глава МВБ США Майоркас: использование ядерного оружия в Европе не навредит здоровью американцев
ООН: Население Земли достигло 8 миллиардов человек
Палата депутатов в Чехии приняла резолюцию о «террористическом режиме в России»
Politico: Госдеп США готовит основу для переговоров России и Украины