США хотят выяснить, было ли падение ракет в Польше преднамеренным или случайным

Заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что для Соединенных Штатов важно выяснить, было ли падение ракет в Польше преднамеренным или случайным.

Он отметил, что США намерены прояснить этот вопрос, а затем определить дальнейшие шаги.

Ранее в Польше заявили, что на территории страны неподалеку от украинской границы упали две ракеты, из-за чего погибло два человека.

В Пентагоне заявили, что не располагают точной информацией о происхождении ракет и обстоятельствах инцидента.