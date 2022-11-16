ЧВК «Вагнер»: ВСУ укрылись в промзоне Артемовска

РИА Новости со ссылкой на одного из бойцов ЧВК «Вагнер» сообщает, что украинские военнослужащие превратили промзону Артемовска в свое укрытие.

По информации бойца, в промышленные зоны города украинским военным доставляют боекомплекты и пополнение.

При этом ЧВК «Вагнер» считает расположение ВСУ в промышленной зоне Артемовска своей основной целью.

Артемовск находится в Донбассе на реке Бахмут.