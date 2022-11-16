ЧВК «Вагнер»: ВСУ укрылись в промзоне Артемовска
2022-11-16 01:34
РИА Новости со ссылкой на одного из бойцов ЧВК «Вагнер» сообщает, что украинские военнослужащие превратили промзону Артемовска в свое укрытие.
По информации бойца, в промышленные зоны города украинским военным доставляют боекомплекты и пополнение.
При этом ЧВК «Вагнер» считает расположение ВСУ в промышленной зоне Артемовска своей основной целью.
Артемовск находится в Донбассе на реке Бахмут.
Опубликовано: Светлана Репина
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