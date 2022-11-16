МИД Польши: на польской территории упала ракета производства России

Пресс-служба польского МИДа утверждает, что ракета российского производства упала на территории Польши.

Ночью 16 ноября Министерство иностранных дел Польши опубликовало экстренный пресс-релиз, в котором сообщило, что прибывшие на место падения снарядов недалеко от города Люблин эксперты установили, что разовравшаяся на польской территории ракета была произведена Россией.

Вместе с тем российский посол вызван в здание Министерства иностранных дел Польши для консультаций, а польский президент Анджей Дуда провёл переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом США Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, который также обвиняет Москву в запуске ракет по Польше вопреки опровержению этих данных со стороны Минобороны РФ.

Американская газета Reuters уведомляет, что Варшава задействовала четвёртую статью Североатлантического альянса, ввиду чего в среду послы стран НАТО проведут срочные переговоры об инциденте с падением ракеты в эту среду.