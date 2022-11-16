НАТО 16 ноября проведет заседание Совета альянса по инциденту в Польше

16 ноября в Брюсселе состоится заседание Совета НАТО под председательством генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга.

НАТО проведет экстренное заседание по ситуации с падением ракет в Польше на уровне послов.

Ранее состоялся телефонный разговор Столтенберга с президентом Польши Анджеем Дудой.

По итогам этой беседы генсек НАТО заявил, что союзники по Североатлантическому альянсу проводят консультации по данному инциденту.