НАТО 16 ноября проведет заседание Совета альянса по инциденту в Польше
2022-11-16 02:12
16 ноября в Брюсселе состоится заседание Совета НАТО под председательством генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга.
НАТО проведет экстренное заседание по ситуации с падением ракет в Польше на уровне послов.
Ранее состоялся телефонный разговор Столтенберга с президентом Польши Анджеем Дудой.
По итогам этой беседы генсек НАТО заявил, что союзники по Североатлантическому альянсу проводят консультации по данному инциденту.
Опубликовано: Светлана Репина
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