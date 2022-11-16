Риши Сунак предложит Си Цзиньпину поучаствовать в разрешении геополитических противоречий

APS
2022-11-16 02:22

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак собирается встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином на полях саммита G20 на Бали.

Британский премьер собирается призвать Си Цзиньпина принять участие в борьбе с последствиями украинского конфликта.

Сунак также собирается предложить Китаю поучаствовать в разрешении геополитических противоречий.

Риши Сунак планирует напомнить Цзиньпину о необходимости конструктивных и открытых отношений между Китаем и Великобританией.

Опубликовано: Светлана Репина