Риши Сунак предложит Си Цзиньпину поучаствовать в разрешении геополитических противоречий
2022-11-16 02:22
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак собирается встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином на полях саммита G20 на Бали.
Британский премьер собирается призвать Си Цзиньпина принять участие в борьбе с последствиями украинского конфликта.
Сунак также собирается предложить Китаю поучаствовать в разрешении геополитических противоречий.
Риши Сунак планирует напомнить Цзиньпину о необходимости конструктивных и открытых отношений между Китаем и Великобританией.
Опубликовано: Светлана Репина
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