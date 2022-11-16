Анджей Дуда созывает Совет национальной безопасности Польши

Президент Польши принял решение о созыве Совета национальной безопасности в связи с падение ракет.

Президент Польши Анджей Дуда принял решение о созыве Совета национальной безопасности в связи с падением ракет в Люблинском воеводстве, сообщил глава канцелярии главы государства Павел Шрот.

"Президент Дуда принял решение о созыве Совета национальной безопасности Польши в 12.00", - сообщил он.

Ранее сообщалось о падении двух неустановленных ракет на территории Люблинского воеводства в Польше. В результате инцидента погибло два человека.