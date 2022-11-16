В МИД Польши официально заявили о падении российских ракет на территорию страны
2022-11-16 02:27
МИД Польши сделал официальное заявление о том, что на территорию страны упали ракеты российского производства.
Сообщается также, что в польский МИД вызвали посла России Сергея Андреева, от которого требуют немедленных и подробных объяснений по данному инциденту.
Ранее сообщалось, что на польской территории у границы с Украиной упали две ракеты, в результате чего погибло два человека.
16 ноября НАТО созывает заседание Совета альянса по этому поводу.
Опубликовано: Светлана Репина
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