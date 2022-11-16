У премьер-министра Камбоджи, который встречался с Байденом, положительный тест на COVID-19
2022-11-16 02:38
Премьер-министр Камбоджи Хун Сен получил положительный результат теста на COVID-19 . Он отменил встречи на саммите G20 в Индонезии и вернулся домой досрочно.
Хун Сен, нынешний председатель Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сказал, что его симптомы были незначительными.
Но он обеспокоен тем, что многие лидеры G20 на Бали также были на саммитах АСЕАН и Восточной Азии, которые проходили в Камбодже.
Ху Сен сказал, что беспокоится за людей, которые находились с ним рядом, в том числе Джо Байдена и президента Индонезии Джоко Видодо.
Опубликовано: Светлана Репина
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