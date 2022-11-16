У премьер-министра Камбоджи, который встречался с Байденом, положительный тест на COVID-19

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен получил положительный результат теста на COVID-19 . Он отменил встречи на саммите G20 в Индонезии и вернулся домой досрочно.

Хун Сен, нынешний председатель Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сказал, что его симптомы были незначительными.

Но он обеспокоен тем, что многие лидеры G20 на Бали также были на саммитах АСЕАН и Восточной Азии, которые проходили в Камбодже.

Ху Сен сказал, что беспокоится за людей, которые находились с ним рядом, в том числе Джо Байдена и президента Индонезии Джоко Видодо.