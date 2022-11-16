В Молдове частично прекратилась подача электроэнергии из Румынии

APS
2022-11-16 02:49

Энергосеть Молдовы «Молдэлектрика» сообщает, что подача электроэнергии из Румынии частично прекращена.

В сообщении говорится о прекращении снабжения по высоковольтной линии электропередачи Исакча – Вулканешты – Молдавская ГРЭС.

В связи со сложившейся ситуацией некоторые районы страны остались без света.

Власти Молдовы сейчас пытаются реализовать план по экономии электроэнергии.

Опубликовано: Светлана Репина