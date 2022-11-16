В Молдове частично прекратилась подача электроэнергии из Румынии
2022-11-16 02:49
Энергосеть Молдовы «Молдэлектрика» сообщает, что подача электроэнергии из Румынии частично прекращена.
В сообщении говорится о прекращении снабжения по высоковольтной линии электропередачи Исакча – Вулканешты – Молдавская ГРЭС.
В связи со сложившейся ситуацией некоторые районы страны остались без света.
Власти Молдовы сейчас пытаются реализовать план по экономии электроэнергии.
Опубликовано: Светлана Репина
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