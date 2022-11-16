Трамп официально объявил об участии в предстоящих выборах

Дональд Трамп официально объявил об участии в выборах президента США в 2024 году.

В среду утром по сообщениям ТАСС стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп официально заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Трамп подчеркнул, что для того, чтобы вновь сделать Америку великой и величественной поэтому он выдвигает свою кандидатуру на пост президента так, как США не выдержат еще четырех лет правления Джо Байдена, который тоже возможно будет баллотироваться в 2024 году

Экс-президент пообещал с этого момента и до дня голосования "сражаться так, как не сражался никто и никогда".