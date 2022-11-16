Картункова собирается замуж, но ведь муж у нее есть
Юмористка Ольга Картункова стала одной из ведущих программы для прекрасного пола "Женский клуб" на ТНТ. В эфире шоу артистка заявила, что собирается замуж. А как же нынешний супруг Виталий Картунков?
Российская актриса и юмористка Ольга Картункова собралась под венец, о чем она сообщила в эфире нового развлекательного шоу "Женский клуб" на ТНТ.
Артистка рассказала, что ей сделали предложение, но она желает пока "пожить и посмотреть".
Знаменитость порадовалась, что никто не торопит и не давит на нее. Также Ольга заявила, что намерена венчаться.
Также 44-летняя звезда сцены и экрана показала кольцо, которое ей подарил тайный избранник.
Все хорошо, но знаменитость давно замужем, а новостей о расставании ее с нынешним мужем Виталием Картунковым не было.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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