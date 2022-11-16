Vogue: Водянова отыскала свою родную сестру через 22 года
Супермодель Наталья Водянова нашла свою сестру Дженнифер Бернс спустя 22 года. Оказывается, девочку отдали на удочерение.
Супермодель Наталья Водянова нашла свою родную сестру Дженнифер Бернс через 22 года после разлуки. Подробностями знаменитость поделилась в интервью журналу "Vogue".
О том, что у нее есть сестра Водянова знала с рождения Маши. Имя Дженнифер малышка получила, когда ее удочерила пара из США.
Когда родилась 4-ая сестра, Наталье было 18 лет. Именно Водянова призвала родительницу отдать малышку на удочерение, так как семья еле сводила концы с концами, а биологический отец новорожденной сделал вид, что его эта ситуация не касается.
Водянова не желала девочке такой же участи, как у нее и еще двух сестер.
Мать много и тяжело работала. Семейство ютилось в комнате в 20 м в кв., где ничего не было.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
Пугачева и Галкин уже 21 год вместе: 15 ноября они отметили годовщину со дня знакомства
Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин познакомились 21 год назад. Артист не смог прибыть к супруге в Израиль в этот день, так как находится на гастролях, но не забыл прислать возлюбленной букет ее любимых роз.Подробнее...
-
Моравецкий созвал заседание Совмина по безопасности из-за падения ракет в Польше
Пугачева и Галкин уже 21 год вместе: 15 ноября они отметили годовщину со дня знакомства
ООН: Население Земли достигло 8 миллиардов человек
Власти США: На Польшу упала ракета ПВО Украины
Politico: Госдеп США готовит основу для переговоров России и Украины