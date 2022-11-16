Washington Post: глава ЦРУ Бернс встретился в Киеве с Зеленским

Глава ЦРУ Уильям Бернс и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Киеве.

В среду утром авторитетное американское издание Washington Post со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным, сообщило, что глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс встретился во вторник в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердил приверженность США предоставлять поддержку Украине.

Ранее СМИ сообщали, что глава ЦРУ Бернс встречался с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Турции, чтобы донести до России последствия использования ядерного оружия и риск эскалации стратегической стабильности.