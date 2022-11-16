Washington Post: глава ЦРУ Бернс встретился в Киеве с Зеленским
Глава ЦРУ Уильям Бернс и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Киеве.
В среду утром авторитетное американское издание Washington Post со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным, сообщило, что глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс встретился во вторник в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердил приверженность США предоставлять поддержку Украине.
Ранее СМИ сообщали, что глава ЦРУ Бернс встречался с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Турции, чтобы донести до России последствия использования ядерного оружия и риск эскалации стратегической стабильности.
Опубликовано: Елена Калиновская
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