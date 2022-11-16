Эдгард Запашный, пострадавший от удара тигра по лицу, угодил в больницу весь в крови
Цирковой артист Эдгард Запашный был госпитализирован. Причиной стала травма, полученная звездой сцены в результате удара тигра по лицу.
Дрессировщик Эдгард Запашный разместил в своем Телеграм-канале пугающее видео из больницы.
Лицо артиста цирка все в крови, а врач накладывает ему швы.
Дело в том, что вечером 15 ноября репетиция главы столичного Большого цирка обернулась для него травмой. Подопечный дрессировщика, а как известно он работает с тиграми, нанес "тренеру" удар по лицу.
Запашный утверждает, что виноват сам, а отношение его к тигру после инцидента не изменилось и он по-прежнему любит животное.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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