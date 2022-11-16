Эрдоган: данные показывают, что Россия не причастна к инциденту с ракетой в Польше

Эрдоган сообщил, что данные показывают, что Россия ни при чем в инциденте с падением ракеты на территории Польши

16 ноября утром РИА Новости сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что проявляет уважение и верит позиции России по поводу с ракетой упавшей на территории Польши, так как данные показывают на не причастность России в этом инциденте.

Ранее сообщалось, что самолет НАТО, пролетавший над воздушным пространством Польши 15 ноября, отследил ракету, которая попала на территорию страны, все данные были переданы Польше и альянсу.