Сябитова осудила Тодоренко за то, что та работает в декрете

Телесваха Роза Сябитова не оценила рвения своей коллеги, ведущей Регины Тодоренко, которая, недавно родив, уже во всю трудится, не уделяя своему новороженному ребенку должного внимания.

Младшему наследнику ведущей телевидения Регины Тодоренко исполнилось только 4 месяца, но это не останавливает излишне активную мать.

Знаменитость зарабатывает деньги, не отказываясь от участия в различных проектах.

Ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова осудила коллегу за подобное рвение.

Неудивительно, что Тодоренко устает, ведь она участвует в "Ледниковом периоде", снимается в сериале и пишет детскую книгу, а также не обделяет вниманием своих обоих наследников.

Сябитова убеждена, что жизнь и здоровье грудничка гораздо важнее работы. Роза Раифовна предупреждает, что такое халатное отношение Тодоренко к сыну и себе может иметь серьезные последствия.