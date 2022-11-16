Пугачева и Галкин уже 21 год вместе: 15 ноября они отметили годовщину со дня знакомства
2022-11-16 09:24
Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин познакомились 21 год назад. Артист не смог прибыть к супруге в Израиль в этот день, так как находится на гастролях, но не забыл прислать возлюбленной букет ее любимых роз.
15 ноября - годовщина со дня знакомства супругов Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Знаменитости уже 21 год вместе.
46-летний комик не смог не прилетел к жене в Израиль, но признался ей в чувствах через соцсети.
Алла Борисовна не заставила ждать с ответом, публично обратившись к возлюбленному: "Сегодня наш праздник, любимый. 21 год вместе. Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи. Приезжай хоть на денек".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Пугачева и Галкин уже 21 год вместе: 15 ноября они отметили годовщину со дня знакомства
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