Пугачева и Галкин уже 21 год вместе: 15 ноября они отметили годовщину со дня знакомства

Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин познакомились 21 год назад. Артист не смог прибыть к супруге в Израиль в этот день, так как находится на гастролях, но не забыл прислать возлюбленной букет ее любимых роз.

15 ноября - годовщина со дня знакомства супругов Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Знаменитости уже 21 год вместе.

46-летний комик не смог не прилетел к жене в Израиль, но признался ей в чувствах через соцсети.

Алла Борисовна не заставила ждать с ответом, публично обратившись к возлюбленному: "Сегодня наш праздник, любимый. 21 год вместе. Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи. Приезжай хоть на денек".