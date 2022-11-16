Зампостпреда России в ООН: Это был не ракетный удар по Польше

Дмитрий Полянский, заместитель постпреда России в ООН, указал на размер воронки после взрыва в Пшеводово как на доказательство того, что это не мог быть прямой ракетный удар.

В селе Пшеводово в Люблинском Воеводство Польши в заброшенных зданиях бывшего колхоза произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Взрыв произошел 15 ноября около 15:30 местного времени. Причиной взрыва стал взрыв как минимум одной боевой ракеты российского производства. АП неофициально сообщает, что ракета, упавшая на Польшу, была выпущена системой украинской ПВО.

В среду Совет Безопасности ООН соберется, чтобы обсудить ситуацию в Украине. Хотя события в Польше не являются поводом для встречи, они, скорее всего, станут ключевым пунктом обсуждения.

По словам заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, размер воронки, образовавшейся в Польше после взрыва, свидетельствует о том, что это не мог быть прямой ракетный удар.

"Очевидно, что воздействие прямого ракетного удара будет намного сильнее, чем на фотографиях", — написал он в Твиттере, посоветовав «изучить факты, прежде чем делать поспешные выводы».