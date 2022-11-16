Внучка Гурченко Елена Королева продает дачу знаменитой бабушки, так как нуждается в деньгах
Внучка Людмилы Гурченко Елена Королева намерена расстаться с дачей своей знаменитой родственницы, так как остро нуждается в деньгах.
Дачу в деревне Глаголево получила в наследство от знаменитой бабушки Людмилы Гурченко 39-летняя Елена Королева.
Участок в Подмосковье в 10 соток и уютный дом в 150 м в кв. - единственная загородная недвижимость Гурченко, где она любила проводить досуг.
После того как Людмила Марковна ушла в мир иной, ее родные редко здесь бывали.
Внучка именитой актрисы трудилась на телевизионных ток-шоу, а сейчас не работает, занимаясь воспитанием дочки Таисии - единственной правнучки Гурченко, которая очень похожа на свою прабабушку.
Денег на жизнь не хватает, по этой причине Елена продает загородный дом своей знаменитой родственницы.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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