Внучка Гурченко Елена Королева продает дачу знаменитой бабушки, так как нуждается в деньгах

Внучка Людмилы Гурченко Елена Королева намерена расстаться с дачей своей знаменитой родственницы, так как остро нуждается в деньгах.

Дачу в деревне Глаголево получила в наследство от знаменитой бабушки Людмилы Гурченко 39-летняя Елена Королева.

Участок в Подмосковье в 10 соток и уютный дом в 150 м в кв. - единственная загородная недвижимость Гурченко, где она любила проводить досуг.

После того как Людмила Марковна ушла в мир иной, ее родные редко здесь бывали.

Внучка именитой актрисы трудилась на телевизионных ток-шоу, а сейчас не работает, занимаясь воспитанием дочки Таисии - единственной правнучки Гурченко, которая очень похожа на свою прабабушку.

Денег на жизнь не хватает, по этой причине Елена продает загородный дом своей знаменитой родственницы.