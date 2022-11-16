Собчак рассказала об ужасных отношениях с Виторганом в процессе и после развода с ним

Ксения Собчак рассказала, что у нее были очень сложные отношения с экс-супругом актером Максимом Виторганом, но когда дело касалось общего сына знаменитостей Платона, артист вел себя как настоящий отец.

Журналистка, блогер и ведущая Ксения Собчак уже в течение 3 лет состоит в браке с режиссером Константином Богомоловым, но ее часто спрашивают об отношениях с бывшим супругом, актером Максимом Виторганом.

Ксения признается, что когда встал вопрос о разводе, они страшно ругались. Но, когда дело касалось их общего сына Платона, знаменитые родители старались сделать все, чтобы ребенок не чувствовал себя обделенным.

Собчак благодарна Виторгану, что отношение к ней он не переносит на сына, о чем она сообщила в интервью Михаилу Шацу.