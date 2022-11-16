Собчак рассказала об ужасных отношениях с Виторганом в процессе и после развода с ним
Ксения Собчак рассказала, что у нее были очень сложные отношения с экс-супругом актером Максимом Виторганом, но когда дело касалось общего сына знаменитостей Платона, артист вел себя как настоящий отец.
Журналистка, блогер и ведущая Ксения Собчак уже в течение 3 лет состоит в браке с режиссером Константином Богомоловым, но ее часто спрашивают об отношениях с бывшим супругом, актером Максимом Виторганом.
Ксения признается, что когда встал вопрос о разводе, они страшно ругались. Но, когда дело касалось их общего сына Платона, знаменитые родители старались сделать все, чтобы ребенок не чувствовал себя обделенным.
Собчак благодарна Виторгану, что отношение к ней он не переносит на сына, о чем она сообщила в интервью Михаилу Шацу.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
Режиссер Ералаша Белостоцкий, отбывающий наказание по статье о педофилии, добился уменьшения срока
Режиссер юмористического журнала "Ералаш" Илья Белостоцкий в 2020 году был осужден по статье о совращении несовершеннолетних на 14 лет. Его адвокат добился снижения срока отбывания наказания до 6, 5 лет.Подробнее...
-
Медведев: упавшие в Польше ракеты — это подготовка Запада к мировой войне
Новый пожар в Стамбуле спровоцирован серией взрывов автомобилей
Associated Press: ракета, упавшая в Польше, была выпущена Украиной
Трамп заявил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году
Моравецкий созвал заседание Совмина по безопасности из-за падения ракет в Польше