Эрдоган: Ракетный удар по Польше не имеет никакого отношения к России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ракетный удар по Польше не имеет никакого отношения к России. Он добавил, что необходимо "дальнейшее расследование" причин инцидента в Пшеводове.
"Я уважаю заявление России относительно ракетного удара по Польше", - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду утром 16 ноября во время пресс-конференции в рамках саммита G20 на Бали.
Он добавил, что существует "распространенное впечатление", что ракета, упавшая во вторник в Пшеводове (Люблинское воеводство), не российского производства, и что он намеревался поговорить об этом с Путиным .
Во вторник в польском Пшеводове взорвалась ракета, погибли два человека. Вечером в связи с этим событием в Бюро национальной безопасности состоялось экстренное совещание, после которого представитель правительства подтвердил факт взрыва. Спецслужбы разбираются, состояние боеготовности воинских частей повышено. Внеочередное заседание правительства по этому вопросу закончилось до полуночи.
Опубликовано: Николай Скира
-
-
Режиссер Ералаша Белостоцкий, отбывающий наказание по статье о педофилии, добился уменьшения срока
Режиссер юмористического журнала "Ералаш" Илья Белостоцкий в 2020 году был осужден по статье о совращении несовершеннолетних на 14 лет. Его адвокат добился снижения срока отбывания наказания до 6, 5 лет.Подробнее...
-
Медведев: упавшие в Польше ракеты — это подготовка Запада к мировой войне
Новый пожар в Стамбуле спровоцирован серией взрывов автомобилей
Associated Press: ракета, упавшая в Польше, была выпущена Украиной
Трамп заявил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году
Моравецкий созвал заседание Совмина по безопасности из-за падения ракет в Польше