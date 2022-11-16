Эрдоган: Ракетный удар по Польше не имеет никакого отношения к России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ракетный удар по Польше не имеет никакого отношения к России. Он добавил, что необходимо "дальнейшее расследование" причин инцидента в Пшеводове.

"Я уважаю заявление России относительно ракетного удара по Польше", - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду утром 16 ноября во время пресс-конференции в рамках саммита G20 на Бали.

Он добавил, что существует "распространенное впечатление", что ракета, упавшая во вторник в Пшеводове (Люблинское воеводство), не российского производства, и что он намеревался поговорить об этом с Путиным .

Во вторник в польском Пшеводове взорвалась ракета, погибли два человека. Вечером в связи с этим событием в Бюро национальной безопасности состоялось экстренное совещание, после которого представитель правительства подтвердил факт взрыва. Спецслужбы разбираются, состояние боеготовности воинских частей повышено. Внеочередное заседание правительства по этому вопросу закончилось до полуночи.