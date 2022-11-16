Микрозелень на подоконнике: эксперты подсказали, как ее вырастить

Такие ростки очень полезны для здоровья, они содержат много витаминов и минеральных веществ.

Ученый-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных рассказала изданию "Белновости", что вырастить микрозелень не сложно.

Для этого нужно заранее замочить семена (по инструкции). И - подготовить грунт, как и для любого другого домашнего растения: предусмотреть дренаж, разровнять, растереть крупные куски земли. С помощью деревянной шпажки проложить небольшие бороздки глубиной до 1 см.

Смочить бороздки водой комнатной температуры, разложить там семена, сбрызнуть их водой из пульверизатора и засыпать грунтом.

Полить водой и закрыть контейнеры пищевой пленкой. Горшки с будущей микрозеленью поставить на подоконник, хорошо освещаемый солнцем. Продолжительность светового дня при этом должна быть не менее 6 часов, а температура воздуха – не менее +18…+24 градусов.

После того как появятся первые ростки, пленку необходимо снять. Рекомендуется опрыскивать ростки из пульверизатора трижды в день.