Микрозелень на подоконнике: эксперты подсказали, как ее вырастить
Такие ростки очень полезны для здоровья, они содержат много витаминов и минеральных веществ.
Ученый-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных рассказала изданию "Белновости", что вырастить микрозелень не сложно.
Для этого нужно заранее замочить семена (по инструкции). И - подготовить грунт, как и для любого другого домашнего растения: предусмотреть дренаж, разровнять, растереть крупные куски земли. С помощью деревянной шпажки проложить небольшие бороздки глубиной до 1 см.
Смочить бороздки водой комнатной температуры, разложить там семена, сбрызнуть их водой из пульверизатора и засыпать грунтом.
Полить водой и закрыть контейнеры пищевой пленкой. Горшки с будущей микрозеленью поставить на подоконник, хорошо освещаемый солнцем. Продолжительность светового дня при этом должна быть не менее 6 часов, а температура воздуха – не менее +18…+24 градусов.
После того как появятся первые ростки, пленку необходимо снять. Рекомендуется опрыскивать ростки из пульверизатора трижды в день.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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