Ивлеева намекнула в соцсетях на совместный с Нагиевым проект
2022-11-16 10:52
Блогер Настя Ивлеева непрозрачно намекнула в сети, что будет работать с Дмитрием Нагиевым.
Блогер Настя Ивлеева заинтриговала фанатов снимком-«загадкой». Так знаменитость намекнула на сотрудничество с суперпопулярным ведущим и актером Дмитрием Нагиевым.
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Ивлеева опубликовала в соцсетях кадры с двумя стульями, на которых красуются надписи «Mr. Nagiev» и «Nagiev.Team». Интересно, что сам Нагиев в кадре не засветился.
Главную интригу звезда интернета раскрывать не стала.
Известно, что Нагиев и Ивлеева вместе работали уже, участвуя в съемках рекламы МТС.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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