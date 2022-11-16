Ивлеева намекнула в соцсетях на совместный с Нагиевым проект

APS
2022-11-16 10:52

Блогер Настя Ивлеева непрозрачно намекнула в сети, что будет работать с Дмитрием Нагиевым.

Блогер Настя Ивлеева заинтриговала фанатов снимком-«загадкой». Так знаменитость намекнула на сотрудничество с суперпопулярным ведущим и актером Дмитрием Нагиевым.

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    Ивлеева опубликовала в соцсетях кадры с двумя стульями, на которых красуются надписи «Mr. Nagiev» и «Nagiev.Team». Интересно, что сам Нагиев в кадре не засветился.

    Главную интригу звезда интернета раскрывать не стала.

    Известно, что Нагиев и Ивлеева вместе работали уже, участвуя в съемках рекламы МТС.

Опубликовано: Наталья Гончарова