Ивлеева намекнула в соцсетях на совместный с Нагиевым проект

Ивлеева опубликовала в соцсетях кадры с двумя стульями, на которых красуются надписи «Mr. Nagiev» и «Nagiev.Team». Интересно, что сам Нагиев в кадре не засветился.

Главную интригу звезда интернета раскрывать не стала.

Известно, что Нагиев и Ивлеева вместе работали уже, участвуя в съемках рекламы МТС.