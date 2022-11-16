Запашный сообщил, почему тигр покалечил его во время репетиции
Дрессировщик Эдгард Запашный и глава Большого Московского цирка рассказал, по какой причине был травмирован своим подопечным тигром.
Во время последней репетиции дрессировщик Эдгард Запашный получил удар по лицу от своего тигра. Артиста доставили в больницу, где ему наложили швы.
Артист цирка утверждает, что молодой тигр Рой испытывал стресс, так как ему предстояло выступать в компании с более опытными "коллегами".
На прошлой репетиции на него зарычал старший тигр и Рой стал его побаиваться.
На последней "тренировке" животное держали на поводке, чтобы избежать внештатной ситуации. Именно тогда Рой и напал на Эдгарда.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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