Бутусов уволился с поста главного режиссера Театра имени Вахтангова, заявив, что не вернется в Россию

Юрий Бутусов прислал в Театр имени Вахтангова заявление об увольнении с поста главного режиссера. Театральный деятель находится в Париже и возвращаться в РФ не намерен.

Занимавший должность главного режиссера в Театре имени Вахтангова Юрий Бутусов не намерен возвращаться в РФ, о чем сообщил глава учреждения культуры Кирилл Крок.

Крок утверждает, что Бутусов прислал в храм искусств заявление об увольнении. Сейчас театральный деятель пребывает в Париже.

Бутусов является лауреатом театральной премии «Золотая маска» и массы других.

В должности главного режиссера Театра имени Вахтангова он трудился с 2018 года. Ранее был главным режиссером и худоруком Академического театра имени Ленсовета в Питере.

В 2020 вел авторский актерско-режиссерский курс в ГИТИСе.