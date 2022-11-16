Бутусов уволился с поста главного режиссера Театра имени Вахтангова, заявив, что не вернется в Россию
Юрий Бутусов прислал в Театр имени Вахтангова заявление об увольнении с поста главного режиссера. Театральный деятель находится в Париже и возвращаться в РФ не намерен.
Занимавший должность главного режиссера в Театре имени Вахтангова Юрий Бутусов не намерен возвращаться в РФ, о чем сообщил глава учреждения культуры Кирилл Крок.
Крок утверждает, что Бутусов прислал в храм искусств заявление об увольнении. Сейчас театральный деятель пребывает в Париже.
Бутусов является лауреатом театральной премии «Золотая маска» и массы других.
В должности главного режиссера Театра имени Вахтангова он трудился с 2018 года. Ранее был главным режиссером и худоруком Академического театра имени Ленсовета в Питере.
В 2020 вел авторский актерско-режиссерский курс в ГИТИСе.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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