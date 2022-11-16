Сийярто: Польша активировала 4 статью НАТО из-за падения ракеты на своей территории

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что Варшава запустила четвёртую статью Североатлантического альянса после того, как днём ранее в польских землях упала ракета, которая может принадлежать России или Украине.

16 ноября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично заявил, что правительство Польши обратилось к администрации Североатлантического альянса после падения ракеты на собственной территории, активировав четвёртую статью НАТО, которая провозглашает срочный созыв министров организации для обсуждения дальнейших действий.

По данным МИД Польши, упавшая на польских территориях ракета принадлежит России, однако Министерство обороны РФ опровергает эту информацию.