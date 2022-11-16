Режиссер Ералаша Белостоцкий, отбывающий наказание по статье о педофилии, добился уменьшения срока
2022-11-16 11:20
Режиссер юмористического журнала "Ералаш" Илья Белостоцкий в 2020 году был осужден по статье о совращении несовершеннолетних на 14 лет. Его адвокат добился снижения срока отбывания наказания до 6, 5 лет.
Илью Белостоцкого задержали в 2020 году по обвинению в развращении лиц, не достигших 18 лет.
Вина режиссера была доказана, и он был приговорен к отбыванию наказания в колонии общего режима сроком на 14 лет, о чем сообщает «СтарХит».
Недавно адвокату Белостоцкого удалось добиться снижения срока. Юрист предоставил суду новые данные о невиновности кинодеятеля.
В итоге режиссер "Ералаша" пробудет в МЛС 6, 5 года вместо 14 лет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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