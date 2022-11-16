Bloomberg: 5 статья устава НАТО не будет запущена из-за падения ракеты в Польше
Газета Bloomberg утверждает, что НАТО не запустит пятую статью собственного устава из-за падения ракеты на территории Польши.
В среду американское информагентство Bloomberg опубликовало статью, в которой сообщается, что Североатлантический альянс не активирует пятую статью внутреннего устава даже в случае, если будет доказана принадлежность России упавшей в Польше ракеты. По мнению аналитиков Bloomberg, НАТО не хочет воевать с российскими войсками.
Эксперты британской газеты The Guardian выражают аналогичное мнение, заверяя, что Североатлантический альянс не вступит в войну с РФ из-за единичного инцидента.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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