Bloomberg: 5 статья устава НАТО не будет запущена из-за падения ракеты в Польше

Газета Bloomberg утверждает, что НАТО не запустит пятую статью собственного устава из-за падения ракеты на территории Польши.

В среду американское информагентство Bloomberg опубликовало статью, в которой сообщается, что Североатлантический альянс не активирует пятую статью внутреннего устава даже в случае, если будет доказана принадлежность России упавшей в Польше ракеты. По мнению аналитиков Bloomberg, НАТО не хочет воевать с российскими войсками.

Эксперты британской газеты The Guardian выражают аналогичное мнение, заверяя, что Североатлантический альянс не вступит в войну с РФ из-за единичного инцидента.