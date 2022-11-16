Трамп заявил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году

Бывший американский президент Дональд Трамп утверждает, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США снова.

16 ноября Дональд Трамп публично объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединённых Штатов, которые состоятся в 2024 году. По словам Трампа, его новый президентский срок поспособствует тому, что США вновь станут великим государством, поскольку Штаты утратили своё величие за время правления Джо Байдена.

Примечательно, что сам Байден ранее также утверждал о намерениях участвовать в новых президентских выборах, что подтвердили члены его команды.