Сийярто: прокачка по «Дружбе» в Венгрию остановлена из-за повреждения станции

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто утверждает, что Украина невиновна в остановке прокачки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба".

16 ноября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично заявил, что накануне прокачка российской нефти из Украины в венгерское государство по трубопроводу "Дружба" была полностью остановлена, что вызвано повреждением одной из трансформаторных станций в ходе очередного российского ракетного обстрела.

Сийярто уверен, что поставки нефти в Венгрию по "Дружбе" вскоре будут возобновлены после осуществления экстренных ремонтных работ на объекте.