Сийярто: прокачка по «Дружбе» в Венгрию остановлена из-за повреждения станции
Глава венгерского МИДа Петер Сийярто утверждает, что Украина невиновна в остановке прокачки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба".
16 ноября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично заявил, что накануне прокачка российской нефти из Украины в венгерское государство по трубопроводу "Дружба" была полностью остановлена, что вызвано повреждением одной из трансформаторных станций в ходе очередного российского ракетного обстрела.
Сийярто уверен, что поставки нефти в Венгрию по "Дружбе" вскоре будут возобновлены после осуществления экстренных ремонтных работ на объекте.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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