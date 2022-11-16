Гармендия: президент Кубы Диас-Канель встретится с Путиным в Москве
2022-11-16 11:54
Президент Кубы Диас-Канель планирует на следующей неделе встретится с Путиным в Москве
В понедельник РИА Новости сообщили, что посол республики Куба в России Хулио Антонио Гармендия Пенья сообщил журналистам о том, что президент Кубы Мигель Диас-Канель планирует на следующей неделе посетить Москву и провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, а также присутствовать на открытии памятника Фиделю Кастро.
Посол напомнил, что в последний раз президент Кубы посещал Россию в 2019 году после чего дальнейшие поездки были отменены из-за пандемии коронавируса и образовавшихся проблем с логистикой.
Опубликовано: Елена Калиновская
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